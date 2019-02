Non pagava i pedaggi autostradali da anni: arrestata 47enne per insolvenza fraudolenta

I Carabinieri della Stazione di Cirò Marina hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sottoposizione alla detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, nei confronti di una 47enne di Cirò Marina, che dovrà scontare una pena residua di tre mesi di reclusione per il mancato pagamento di pedaggi di transito autostradali effettuati in anni precedenti. La 47enne è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.