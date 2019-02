Amazon: in crescita fatturato e investimenti

Il treno Amazon non si ferma e continua a mostrare una crescita consistente del fatturato. Nell’ultimo trimestre del 2018 il colosso dell’e-commerce ha fatto registrare una crescita del 29 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I guadagni per detto trimestre sono lievitati a dismisura passando dai 347 milioni del 2017 ai 3,7 miliardi odierni.

Per l’azienda la vendita di servizi in cloud, i cosiddetti Amazon Web Services (AWS), e le vendite di prodotti e servizi in nord America si stanno rivelando una vera e propria miniera d’oro. Ha subito un’impennata anche il servizio di video in streaming simile e Neflix che l’azienda americana ha lanciato lo scorso anno dal nome Amazon Prime Video.

Queste buone notizie ben si accostano anche ai dati sulle vendite internazionali. Il trend qui è stato in perdenza per diverso tempo, ma in seguito la tendenza negativa si è attenuata. Se lo scorso anno Amazon perdeva nelle vendite internazionali 936 milioni, quest’anno nel periodo di ottobre il dato si è abbassato a 385, ma l’arrivo di Alexa su nuovi mercati dovrebbe portare questa cifra ancora più in basso nel 2019.

Cosa aspettarsi dal prossimo trimestre Amazon?

Le previsioni per il prossimo trimestre riguardanti Amazon sono tutte al rialzo. Il marketplace più grande in occidente si aspetta di aumentare il fatturato e portarlo a una cifra tra i 66,5 e i 72,5 miliardi di dollari. In termini percentuali si tratta di una cifra compresa tra il 10 e il 20 per cento di crescita rispetto allo scorso anno.

Gli analisti dal canto loro si aspettavano una crescita ancora più importante, di almeno un miliardo in più, tuttavia Amazon prevede i tassi di cambio sfavorevoli in questo momento andranno a frenare il fatturato internazionale. I guadagni netti saranno compresi in una cifra tra i 2,1 e i 3,6 miliardi.

Proprio grazie a queste stime sembra essere sempre più una buona idea comprare azioni Amazon. Come riportato sul sito e-conomy.it sono enormi i margini di crescita aziendale nonostante le dimensioni societarie superino ormai di gran lunga quelle della concorrenza. Ci sarebbero inoltre diversi modi per cominciare a investire facilmente sul titolo azionario dell’azienda di Jeff Bezos.

L’espansione di Alexa

Tra i progetti di Amazon più promettenti c’è anche Alexa che fa davvero ben sperare gli investitori. Amazon Alexa è il noto assistente personale che la società americana di Jeff Bezos ha sviluppato. La prima implementazione pratica dell’assistente è arrivata all’interno degli smart speaker della serie Echo progettati e commercializzati sempre dal colosso dell’eCommerce.

Alexa nasce per assistere le persone nello svolgimento di alcuni compiti. Più nello specifico, grazie all’utilizzo di alcuni comandi vocali, Alexa è in grado di interagire vocalmente con le persone, gestire la riproduzione della musica, fornire informazioni di vario tipo, controllare dispositivi smart presenti nelle abitazioni, creare e gestire elenchi di cose da fare ed appuntamenti e molto altro ancora.

Alexa ora però si espande e sale a bordo di oltre 1 milione di auto. Amazon, infatti, ha comunicato di aver ricevuto oltre 1 milione di ordini per Echo Auto, un piccolo smart speaker Bluetooth da collegare all’interno delle auto. Presentato lo scorso settembre, trattasi di un dispositivo della grandezza di una carta di credito che porta le funzionalità di Alexa all’interno delle automobili. Di recente, la società di Jeff Bezos aveva annunciato di aver venduto oltre 100 milioni di dispositivi Alexa.