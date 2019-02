Giovane di Rende trovato morto in casa a Bologna

Un giovane di 28 anni originario di Rende, nel cosentino, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio all'interno di un appartamento in zona universitaria a Bologna, dove si trovava di passaggio a casa di alcuni amici.

L'allarme è stato dato dagli altri coinquilini: sul fatto sono in corso indagini dei carabinieri. Il ragazze aveva passato la serata precedente fuori in compagnia, ma in casa si trovava da solo.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, è stata esclusa la morte violenta mentre resta da accertare se il 28enne possa o meno avere assunto delle sostanze stupefacenti che possano averne causato la morte. La risposta verrà dall’autopsia disposta per i prossimi giorni.