16° Grand Prix Categoria Invernale 2019: stravince la Kroton Nuoto

La Kroton Nuoto stravince il sedicesimo Grand Prix Categoria indoor che si è disputato nell'impianto natatorio di Catanzaro Lido sabato 9 e domenica 10. Lo squadrone crotonese, che si allena nella piscina olimpionica di Crotone, allenato dal Mister Roberto Fantasia ed Antonio Proietto, ha vinto la classica a squadre dimostrando, anche in questa occasione, tutto il suo valore.

Ottime le prestazioni dei giovani atleti che hanno centrato una serie di successi e prestazioni che gli permettono di imporsi si ben 14 società a dimostrazione della indiscutibile qualità di tutto il team che migliora di gara in gara.

In evidenza nella classifica migliori atleti della manifestazione, la solita Giulia Filippelli che vince il premio come migliore atleta di categoria ragazze conquistando anche il nuovo record regionale dei 50 farfalla percorrendo la distanza in 28”77. Al secondo posto la compagna di squadra Dalila Iuticone ed al quarto Ioppoli Maria Vittoria.

Nella categoria cadette, prima Adriana Mancuso classe 2002 che ha vinto con merito la classifica come migliore atleta delle pari età. Nella categoria ragazzi maschi vittoria di Daniele Buzzurro con, al secondo posto, Riillo Marco ed al quinto Masellis Lorenzo.

Nella categoria junior maschi, terzo posto per Rajani Giacomo ed infine nella categoria ragazzi 2005, vittoria di Andrea Muscó protagonista di una strepitosa prestazione nei 200 dorso chiusi in 2’11”50. Altra grande performance quella di Giulia D’Angerio nei 200 rana ad un solo decimo dal record regionale ed a pochi decimi dal tempo limite per i campionati italiani di Riccione.

In definitiva una Kroton Nuoto insuperabile ed in grandissima forma con talenti indiscussi che non possono che inorgoglire tutto il movimento natatorio regionale