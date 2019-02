Calcio. Serie D. Derby Roccella-Castrovillari, tutto come all’andata: finisce 1 a 1

È finito come all’andata il derby tra Roccella e Castrovillari: 1-1. Un punto per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi in un momento difficile per entrambe le squadre.

Il Castrovillari, dopo una buona parte centrale di stagione, è in calo. Un solo punto nelle ultime due gare, sconfitta cocente contro il Rotonda, ultimo in classifica, per giunta in casa, che ha comportato l’uscita dalla zona playoff.

Il Roccella, però, sta anche peggio: tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Serviva la vittoria ai padroni di casa per uscire dalla zona calda della classifica.

Ma il Castrovillari non poteva perdere ancora dopo aver toccato il fondo col Rotonda e così al gol di Vona per i rossoneri al 20′, ha fatto seguito quello di Adusa al 35′ e il risultato non è più cambiato.

In classifica, il Roccella è ancora quart’ultimo a 24 punti, in piena zona play-out

IL TABELLINO

Roccella-Castrovillari 1-1

Marcatori: 20′ Vona (C), 35′ Adusa (R).

Roccella (4-3-3): Scuffia; Cordova, Amelio, Colaianni, Strumbo; Osei, Ngom, Asselti; Pizzutelli, Messina, Adusa. A disposizione: Filippone, Zukic, Braglia, Tassone, Riitano, Akonedo Desmond, Mesiti, Busatta, Spano. Allenatore: Francesco Passiatore

Castrovillari (4-3-3): Caparro; Ruggiero, Vona, Lomasto, Grimaldi; Lanza, Lavrendi, Forgione; Pandolfi, Puntoriere, Achik. A disposizione: Galluzzo, Condorelli, Iazzolino, Della Guardia, Valentino, Corsaro, Rosi, Bonafine, Brunetti. Allenatore: Salvatore Marra

Arbitro: Ivan Robilotta