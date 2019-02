Il centro studi Reggio rivolge un pensiero alle vittime delle foibe

Il centro studi tradizione di Reggio Calabria intende rivolgere un pensiero nel Giorno del Ricordo , ai tanti italiani vittime delle foibe. Una triste pagina di storia spesso dimenticata nell’indifferenza delle istituzioni.

***

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

“A 15 anni dalla sua istituzione (Legge n. 92 del 30 marzo 2004), il Giorno del Ricordo, per volontà di chi era ed è animato da spirito anti-italiano, da chi vorrebbe piegare la storia alle proprie verità, continua a suscitare vergognose polemiche.

La memoria delle vittime delle foibe e degli italiani costretti all'esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia continua ad essere taciuta nelle aule delle nostre scuole e “negata” da chi, ironia della sorte, si è tanto battuto per fare approvare anche in Italia una legge contro il “negazionismo”.

Ma la storia, come scriveva Miguel de Cervantes, è madre della verità, così, a poco a poco, la coltre di silenzio che dal 1943, per sessant'anni, ha coperto le sofferenze subite dagli italiani della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia è stata spezzata, riportando alla luce le atrocità commesse dai partigiani titini.

Bambini, donne e uomini legati l’un l’altro con un lungo fil di ferro stretto ai polsi, venivano schierati sugli argini delle foibe, cavità naturali tipiche delle aree carsiche, e fatti precipitare nell'abisso ancora vivi, condannati così a sopravvivere per giorni sui fondali delle voragini, sui cadaveri di chi li aveva preceduti, tra sofferenze inimmaginabili. Secondo alcune testimonianze, nella sola foiba di Basovizza furono gettati 3 mila sventurati.

A Fiume, l’orrore fu tale che la città si spopolò. Circa 320 mila istriano-dalmati, abbandonando case e averi, e con ogni mezzo disponibile, cercarono rifugio in Italia, ma nei porti di Venezia e Bari i “nonni’ degli attuali militanti dell'accoglienza, non dimostrarono la stessa benevolenza, lo stesso spirito “umanitario” che oggi anima i “nipoti”.

Centro studi tradizione, Reggio Calabria