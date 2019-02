Film: “Calamorra” in uscita nel prossimo mese di marzo al cinema

“Gli Aforismi Le Barzellette” hanno terminato le riprese del loro primo film dal titolo: “Calamorra”. Questo uscirà, nelle sale cinematografiche, il prossimo mese di marzo 2019.

Calamorra è un film ambientato nel comune unico: Corigliano-Rossano in cui si racconta la storia di tre ragazzi che vogliono intraprendere la carriera nel mondo della criminalità e della malavita, spinti dalla voglia del denaro facile, ma trovandosi in mille difficoltà e colpi di scena, realizzano che forse non è la strada giusta per realizzare quello che vogliono e così si vedono costretti a tornare ai loro umili lavori.

Nel film sono stati coinvolti ben 82 comparse, grazie alla regia di Marco Amoriello. Il film è stato scritto interamente dagli “Aforismi le Barzellette” dove sono previsti una serie di gag ed equivoci di ogni genere che divertirà, in modo particolare, quanti prenderanno parte alla prima visione sul maxischermo.

Un film significativo con tanti colpi di scena, oltre a tanta comicità, in cui si vuole lanciare un messaggio, ben preciso, alle nuove e future generazioni. Al cinema verrà proiettata la versione integrale, nel prossimo mese di marzo, mentre a maggio verranno proiettate una serie di puntate attraverso i canali social di Aforismi. Un film che consigliamo a tutti di vedere per trascorrere alcuni momenti di grande allegria e di sano divertimento.