Raccolta farmaci: a Castrovillari raccolte 170 confezioni di medicinali

Sono state oltre 170 le confezioni di medicinali da banco raccolti dagli 11 volontari di Castrovillari nelle quattro farmacie (Blandi, Caterini, D’Atri e Giannoni) aderenti alla 19^ Giornata Nazionale per la Raccolta del Farmaco nel capoluogo del Pollino.

Questi andranno, con quelli ricevuti in altre città, ad enti assistenziali impegnati quotidianamente nella lotta alla povertà sanitaria e, quindi, per l’assistenza agli indigenti. Il momento di difficoltà per tanti, molti, troppi, specialmente in Calabria, tra famiglie, singoli ed anziani, ha bisogno di questo gesto concreto di condivisione - hanno dichiarato i volontari -, fondamentale ed importante nella realtà che s’impone e, soprattutto, per chi non possiede nemmeno l’essenziale per vivere.