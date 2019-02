Scuola, Boccia: ministro Bussetti offende sud, risponderà in parlamento

"Presenterò un'interpellanza urgente in Parlamento così il ministro, invece di offendere i cittadini del Sud, verrà in Aula a dirci cosa intende fare lui per la scuola italiana e per la scuola a tempo pieno al Sud che deve raggiungere gli stessi standard del resto d'Italia". - È quanto dichiara Francesco Boccia, deputato PD, relativamente al ministro Bussetti e alle sue parole su scuola e mezzogiorno -

"Ieri ad Afragola il ministro Bussetti - si legge nella nota - ha pronunciato delle parole offensive verso il Mezzogiorno, con lo sdegno tipico di chi non conosce il Paese, di chi non è mai stato al Sud e purtroppo di chi non conosce nemmeno la scuola. Il ministro dovrebbe sapere che al Sud il tempo pieno nella scuola è inferiore ovunque al 15% e in Sicilia siamo addirittura abbondantemente sotto il 10%. E sa perché? Perché non ci sono fondi e la scuola adeguata al sud non è considerata priorità nazionale, non perché tra i meridionali non ci sia la volontà di aprire le scuole nel pomeriggio. Con chi pensa di parlare Ministro Bussetti con gli uomini primitivi?"

"È ministro da 8 mesi -si legge infine - e non ha le responsabilità della condizione attuale della scuola italiana, ma ha il dovere di rispettare le persone e pretendiamo che ci dica come questo governo intenda colmare la differenza che c'è tra il tempo pieno differenziato tra nord e sud. Perché il percorso di riduzione delle differenze era partito e si è fermato. Il Mezzogiorno merita rispetto e attenzione, soprattutto dal Ministro che dovrebbe lavorare ogni giorno per una scuola efficiente e adeguata da Nord a Sud". Lo scrive su Facebook Francesco Boccia, deputato PD, postando il video del ministro Bussetti in cui afferma che alle scuole del Sud non servono fondi ma solo "impegno, lavoro e sacrificio"."