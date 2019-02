Controlli nel reggino: cinque arresti. Giovane danneggia pattuglia della polizia

Tre persone sono state arrestate dal personale dell’Ufficio Generale Soccorso Pubblico per tentato furto aggravato in abitazione. L’intervento degli operatori è risultato fondamentale per evitare che venisse consumato il reato.

I malfattori, B.G., 38enne, P.J. 45enne e J.N. 36enne, sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in un appartamento di Reggio e, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati con numerosi strumenti per lo scasso.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se i tre siano responsabili anche di altri furti che nei giorni scorsi hanno interessato la zona centro sud della città. Dopo le formalità sono stati portati nel carcere di Arghillà e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il personale delle Volanti ha poi arrestato un 22enne per evasione. Un altro arresto ha coinvolto un 20enne per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nel dettaglio, gli agenti, intervenuti in un locale pubblico a causa di una persona che disturbava la clientela, sono stati costretti ad arrestarlo avendo opposto un ferma resistenza al controllo di polizia, continuando nell’atteggiamento minaccioso anche all’interno della pattuglia, che è stata danneggiata.