Montalto, in casa con pistola illegale e dosi di coca. Arrestato

È accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga e di arma clandestina un uomo di 32 anni di Cosenza. Durante un controllo - disposto dai carabinieri di Cosenza con i colleghi di Montalto Uffugo e Lattarico, e l’ausilio dei militari del nucleo cinofili di Vibo Valentia - i militari hanno notato il via vai di persone nei dintorni dell’appartamento del giovane.

Da qui la decisione di approfondire effettuando una perquisizione. In casa, in via Manzoni di Montalto Uffugo, grazie al fiuto del cane antidroga “Akim” hanno trovato, dentro una scatola nascosta nel ripostiglio una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, completa di serbatoio vuoto; 100 grammi di cocaina (suddivisa in 37 ciliegine pronte per lo spaccio e due involucri rispettivamente del peso di 52 e 11 grammi); un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, al termine delle formalità è stato portato nel carcere di Cosenza.