Tutto pronto per il primo “Vascoday” in Calabria

È tutto pronto in Calabria per il primo Vascoday. La manifestazione, a ingresso gratuito – già tutto esaurito da oltre un mese - si terrà questa sera, 9 febbraio, con inizio alle 21, al Teatro Comunale di Catanzaro, realizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese. Protagonisti sul palco saranno la tribute band “Vasco Rock Show” e un ospite d’eccezione dell’entourage di Vasco Rossi: il pianista che da ben 30 anni accompagna il Blasco in tour, Alberto Rocchetti (“Il lupo Maremmano”). E ci sarà anche lo stage manager Diego Spagnoli che insieme a Rocchetti riceverà da Maurizio Senese l’omaggio di un’opera del maestro orafo crotonese Michele Affidato.

L’evento si svolgerà in occasione della ricorrenza del 67 compleanno del rocker di Zocca, organizzato dalla Esse Emme Musica che da ben tre anni cura scrupolosamente il management della formazione catanzarese Vasco Rock Show. La serata di oggi infatti non solo sarà il primo Vascoday nella nostra regione, ma di fatto rappresenterà l’anteprima del nuovo tour 2019 della tribute band che sarà presente nelle migliori piazze calabresi e non solo.

Ricordiamo che l’evento sarà presentato da Rossella Galati, e avrà inizio con il dj set rock a tema curato da Alessio Viotti al quale verrà affidato il compito di intrattenere e far divertire il pubblico presente in sala, proprio come avviene nei concerti di Vasco, durante la fase pre-concerto. Seguirà, dunque, l’attesissimo concerto della Vasco Rock Show Tribute Band che condividerà il palco con lo strepitoso Alberto Rocchetti, pianista, musicista e professionista, ma ancor più grande uomo, che con la sua riservatezza e delicatezza ha conquistato il cuore dei suoi fan.