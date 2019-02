Installa telecamere per riprendere dipendenti e clienti. Una denuncia a Filandari

Aveva installato delle telecamere, ma senza autorizzazione, per riprendere i clienti del locale e i dipendenti.

Per questo motivo il titolare di un bar di Filandari, un uomo di 26 anni, è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia per il reato di “installazione di impianto di video sorveglianza non autorizzato”.

I Carabinieri della stazione locale, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno controllato un’area di servizio del piccolo centro.

Dopo aver passato al setaccio il bar, si sono spostati nell’area di distribuzione di carburanti dove hanno scoperto l’impianto video. Le apparecchiature installate sono state così sequestrate.