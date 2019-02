In giro senza assicurazione e revisione, 16 multe e 4 veicoli sequestrati

Sedici persone multate e quattro veicoli sequestrati. È il bilancio delle attività di controllo della Polizia stradale di Reggio Calabria che nei giorni scorsi ha effettuato una serie di attività per contrastare la circolazione di mezzi senza assicurazione e revisione.

In collaborazione con la Fondazione Ania, la Questura ha predisposto, sull’intero territorio nazionale, dei servizi specifici con l’utilizzo dei sistemi “Street Control”, dotati di tecnologia per la lettura automatica delle targhe e interrogazione delle banche dati per il successivo riscontro.

Così la Sezione Polstrada del capoluogo dello Stretto ha eseguito diversi controlli che prevedono l’immediata contestazione delle infrazioni della mancata copertura assicurativa obbligatoria e del mancato rispetto dei termini di revisione dei veicoli.