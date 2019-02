Interventi estetici senza autorizzazione e anestetici scaduti, sigilli a struttura sanitaria

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Anestetici scaduti ed interventi di chirurgia estetica e di liposuzione effettuati in una struttura che non aveva nemmeno l’autorizzazione sanitaria obbligatoria per svolgere l’attività.

È quanto hanno appurato i carabinieri del Nas, il Nucleo Antisofisticazione di Reggio Calabria, durante un’ispezione al termine della quale hanno sequestrato la struttura sanitaria interessata, una polispecialistica di chirurgia plastica ed estetica e di otorino laringoiatria.

Oltre ad aver scoperto che la stessa non avesse l’autorizzazione prevista, durante il controllo i militari hanno ritrovato e sequestrato anche delle specialità medicinali (gli anestetici, appunto) ormai scaduti di validità, dunque da ritenersi guasti o imperfetti.

L’operazione di oggi - fanno sapere dal Nas - è una delle attività di verifica nel comparto della sanità e negli altri settori di competenza, che proseguiranno senza soluzione di continuità con lo scopo di tutelare sempre più la salute pubblica.