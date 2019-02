Bimbo morto soffocato, celebrati i funerali a Scandale

Sono stati celebrati questo pomeriggio i funerali del bambino di quasi due anni deceduto martedì scorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per soffocamento. Durante il sonno, un rigurgito nella culla ha ostruito le vie respiratorie, ipotesi confermata a seguito dell'esame autoptico.

Commozione tra le persone presenti nella chiesa di San Nicola Vescovo di Scandale. Accanto alla piccola bara c’erano tanti fiori mentre all’uscita del feretro i presenti hanno lasciato in aria diversi palloncini e lanciato confetti bianchi. La città di Scandale è in lutto, così come la comunità di Savelli, paese di origine della madre.