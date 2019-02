Ruba i fiori dalla bara di un morto, se li rivende: denunciato per furto

Era andato nell’obitorio del cimitero di Catanzaro per far visita alla tomba del nonno e sistemare le pratiche amministrative per la sepoltura ma una volta giunto sul posto la macabra sorpresa: il copri bara, composto da rose rosse, era sparito.

È iniziata così la disavventura di un gimiglianese che si è subito rivolto ai vicini carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena.

I militari hanno quindi avviato le indagini e hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dell’obitorio.

In poco tempo il cerchio si è stretto intorno ad un 45enne catanzarese, collaboratore con alcuni fiorai. L’uomo, convocato in caserma, ha confessato di aver rubato i fiori per poi rivenderli. È quindi scattata la denuncia per furto aggravato.