Giovane di 20 anni aggredito da “branco”, avviate le indagini

Corso Vittorio Emanuele III a Vibo

Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito da quattro persone in corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia. I motivi del gesto sono ancora sconosciuti.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta una squadra della Sezione volanti della polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del pestaggio.

Il giovane, residente in un centro della provincia, è stato soccorso e portato in ospedale dove gli sono state riscontrate numerose escoriazioni ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Gli investigatori hanno ascoltato la versione della vittima e hanno visto i filmati delle telecamere di sorveglianza dei negozi presenti nella zona che, tuttavia, pare non abbiano ripreso la scena.