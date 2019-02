Entrano nell’ufficio postale armati di pistole e mazze. Bottino scarso a Lamezia

Sono entrati con il volto coperto da un passamontagna e armati di pistola e mazza e hanno rapinato l’ufficio postale di piazza 5 dicembre a Lamezia Terme.

All’orario di apertura tre persone incappucciate hanno fatto irruzione all’interno dei locali minacciando gli impiegati e facendosi consegnare il denaro dalle casse, fuggendo subito dopo.

La somma portata via è ancora da quantificare, ma secondo le forze dell’ordine non sarebbe elevata. I tre malfattori hanno arraffato un centinaio di euro per poi uscire e dileguarsi tra le vie di Sambiase.

Tanta paura per i clienti presenti nell’ufficio durante la rapina, tra i quali anche qualche anziano. Sul posto sono subito giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini.