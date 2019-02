Stato di agitazione alla Locride Ambiente: riunione in Prefettura, revocato lo sciopero

Si è tenuto stamattina, presso il Palazzo del Governo di Reggio, il tentativo di conciliazione per il personale dipendente della Locride Ambiente impiegato nell’appalto del servizio di igiene ambientale presso il Comune di Bagnara Calabra.

La riunione è stata convocata dal Prefetto Michele di Bari, su richiesta dei rappresentanti dell’Organizzazione Sindacale di categoria, la Slai Cobas, che hanno proclamato lo stato di agitazione per la mancata erogazione ai lavoratori degli stipendi riferiti allo scorso mese di dicembre 2018.

“Il tentativo di conciliazione – fa sapere l'Ufficio di Governo - si è ... concluso positivamente con la revoca dello sciopero già indetto per la giornata del prossimo 9 febbraio nonché la revoca dello stato di agitazione proclamato in precedenza. L’Azienda si è impegnata al pagamento dello stipendio di dicembre 2018 entro e non oltre il prossimo 15 febbraio.”

All’incontro erano presenti i Rappresentanti del Comune di Bagnara Calabra, il delegato della ditta Locride Ambiente ed i delegati della predetta Organizzazione Sindacale.