Armi: fucile e munizioni ritrovati dai Carabinieri a Malvito

I Carabinieri di Malvito hanno scoperto, nelle campagne della Valle dell'Esaro, un fucile e delle munizioni.

Il rinvenimento è avvenuto nel corso del rastrellamento dell'area rurale di Coste-San Pantaleo. Occultato all'interno di un rudere abbandonato, in un sacco in plastica di colore nero, c'era un fucile da caccia, modello doppietta ad avancarica calibro 16, a cani esterni, privo di marca e matricola, con calcio ligneo damascato di colore marrone, completo di bretella in cuoio.

Trovato anche un porta cartucce doppio in cuoio contenente 40 cartucce calibro 12 a piombo spezzato. Non si esclude che l'arma possa essere stata utilizzata per la commissione di reati o che venisse custodita per un eventuale futuro utilizzo. Le successive indagini hanno permesso di accertare che quanto ritrovato è il provento di un furto avvenuto nel settembre 2017 a Malvito.