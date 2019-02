Lettura. Al Pugliese-Ciaccio per mano del Lions nascono “i luoghi del narratore di fiabe”

I reparti di pediatria dell’AO Pugliese-Ciaccio si dotano di angoli speciali per la lettura con “I luoghi del narratore di fiabe”.

Il Lions Catanzaro Host, presieduto dal dinamico Giuseppe Raiola, grazie al supporto di una nota libreria di Montepaone ha pensato di realizzare l’iniziativa con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura guidato da Ivan Cardamone di Confcommercio dello Csen-Centro Sportivo Educativo Nazionale e con il consigliere nazionale, Francesco De Nardo, l’associazione Universo Minori diretta da Rita Tulelli e l’associazione Ave Ama con il suo presidente Ninetta Cristallo.

L’inaugurazione si è svolta ieri nella Soc di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” presidio Ospedaliero Pugliese e nella Soc di Ematoncologia-Pediatrica presidio Ospedaliero De Lellis.

“Un’azione importante – ha affermato il dottor Giuseppe Raiola, presidente del Lions Catanzaro Host e direttore della Soc di Pediatria dell’Aopc – che vede una donazione del valore di circa 10 mila euro in libri per i reparti Pediatrici del Pugliese-Ciaccio, sempre attenti al benessere psichico-fisico e sociale dei piccoli ospiti. L’auspicio è che, grazie a questo servizio, si possa contribuire a rieducare i giovani alla riscoperta del fascino della lettura, allontanandoli da smartphone e tablet.”

Presenti il direttore generale dell’AO dottor Giuseppe Panella e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, concordi nel riconoscere al dottor Raiola una grandissima passione per il proprio lavoro che porta a curare ogni aspetto per migliorare lo sviluppo dei piccoli pazienti.

Il past governatore del Distretto Lions 108 Ya, Giuseppe Iannello, ha definito Raiola “un primario di bontà per gli innumerevoli progetti ideati e realizzati che consentono di regalare sorrisi e di credere che possa esserci ancora una società migliore”.

E’ intervenuto anche il presidente di Confcommercio, Pietro Falbo, che ha lanciato la prossima iniziativa, costruita con Raiola, che a breve diverrà realtà: il cinema in ospedale, aperto per tutti i pazienti, con una diversa programmazione per anziani e piccini.

Grande la soddisfazione per le speciali biblioteche di reparto da parte di Domenico Salerno, capo del Dipartimento Materno-Infantile del Pugliese-Ciaccio, e della dottoressa Maria Concetta Galati, responsabile della Soc di Ematoncologia-Pediatrica.

Il servizio sarà reso maggiormente fruibile grazie alla disponibilità dei soci Lions e dei volontari dell’associazione Ave Ama che saranno “narratori di fiabe” per i piccoli degenti.