Pallavolo: la Provolley ospita a Crotone la penultima in classifica

Emanuel Falbo

Un’occasione da non perdere. La Provolley domenica ospiterà al Palamilone (inizio ore 18.30) il Volley Paola, squadra che in questo momento è al penultimo posto in classifica con nove punti conquistati fino ad ora. Una gara che i ragazzi di mister Celico sanno di dover vincere per mettere altro fieno in cascina e giocare un’ultima parte di campionato piuttosto tranquilla.

I pitagorici vengono dall’ottima prova di Diamante, dove in casa della seconda in classifica sono riusciti a conquistare il primo set, ma poi sono si sono dovuti arrendere al ritorno degli avversari che nella parte restante del match hanno cambiato marcia rispettando il pieno in pronostico.

Una gara che però ha confermato come la Provolley sia in grado di misurarsi e mettere in difficoltà chiunque, domenica però la squadra di Celico dovrà scendere in campo solamente per un risultato e quindi vincere a tutti i costi. Discorso simile anche in Prima Divisione, anche se i baby pitagorici saranno impegnati a Lamezia. Ad attenderli ci sarà una squadra con gli stessi punti in classifica per un match che si annuncia combattuto e in cui la Provolley cercherà di fare il colpaccio.

“Sarà un fine settimana molto impegnativo – commenta mister Celico – in Serie C abbiamo un’occasione importante e vogliamo sfruttarla al meglio per conquistare punti pesanti. Non dovremo naturalmente sottovalutare l’avversario anche perché non possiamo permetterci di affrontare partite senza la giusta determinazione. Stesso discorso anche in Prima Divisione, sarà un’altra partita utile a crescere”.