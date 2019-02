Sindaco di Catanzaro dispone chiusura farmacia abusiva

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura di una farmacia risultata abusiva e già sottoposta a sequestro da parte della magistratura. Il provvedimento arriva a seguito di un controllo dei carabinieri del Nas, che lo scorso 18 gennaio hanno sequestrato la struttura, adibita a parafarmacia.

I Nas hanno quindi accertato che il titolare “stesse commercializzando e detenendo per la commercializzazione specialità medicinali vendibili solo in farmacia e dietro presentazione di ricetta medica, e, tra queste, diverse confezioni prive di fustella e altre scadute di validità”: nel provvedimento del sindaco si rileva che il titolare nel marzo 2017 aveva anche richiesto Scia per avvio di attività di parafarmacia, ma non di farmacia.

Per questo motivo il primo cittadino "da' atto - prosegue l'ordinanza - che "il provvedimento, di natura interdittiva, di chiusura immediata dell’attività dev'essere adottato con assoluta urgenza, pur senza dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, non potendo la partecipazione dell'interessato portare alcuna utilità anche in considerazione del fatto che ogni ulteriore ritardo comporterebbe la possibilità, in danno della salute pubblica, che venga esercitata un’attività che per legge risulta vietata”.