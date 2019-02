Presentato il manifesto del 61 Carnevale di Castrovillari

“Organtino” … Identità e il senso della comunità. E’ questo il vero messaggio del manifesto dell’edizione carnascialesca 2019. Il Carnevale, da sempre, è farsa e ribaltamento della società e della realtà quotidiana e protagonista assoluto del Carnevale di Castrovillari e del mondo farsesco che rappresenta è la maschera seicentesca di Organtino che, in un tripudio di colori che guizzano dai suoi gesti e dalle sue movenze, si diverte e diverte gli altri tenendo in equilibrio una magica sfera al cui interno, come una sorta di micro mondo surreale, c’è la città in festa, c’è il popolo in estasi, in occasione di un momento tradizionale tutto castrovillarese, ‘a sirinata d’a savuzizza, proprio durante quei fantastici giorni in cui, solo per una volta è lecito “insanire”, impazzire, uscire da sé per dare sfogo alla gioia collettiva, allo scherzo e al divertimento spontaneo”.

L’Organtino dunque è il volto del 61 Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, in programma nella città del Pollino, dal 24 febbraio al 5 di marzo 2019. Lo scatto è stato realizzato da Stefano Ferrante, la grafica da Elmira Boosari Stexemc2, la foto all’interno della sfera è di Andrea Fata, nelle vesti di Organtino, Camillo Maffia . “Da questa maschera, di cui si hanno notizie già dal 1635 attraverso Cesare Quintana e realizzata dai professori Martire e Bianchini, cercheremo, ha sottolineato il direttore artistico, Gerardo Bonifati, di creare un “brand” per supportare la manifestazione”. Gli ha fatto eco il presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli : “ l’ abbiamo adottata come maschera di Carnevale, non bastava solo un anno, il sessantesimo, l’Organtino sarà la colonna portante intorno al quale gireranno tutti gli eventi della manifestazione”.

La presentazione si è svolta nella sala “De Cardona” del Centro Direzionale della BCC Mediocrati di Rende, da anni sponsor ufficiale della manifestazione. Il Presidente Nicola Paldino: “ è giusto che una banca di territorio esprima questa vicinanza alla Pro Loco che tanto si impegna per la riuscita della manifestazione”. Il Carnevale di Castrovillari grazie al riconoscimento del Touring Club, è entrato a far parte dei “Carnevali più belli d’Italia”, riconosciuto dal Mibact alla pari dei grandi carnevali storicizzati di grandissimo prestigio come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, Cento e da quest’anno, la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Castrovillari è entrata a pieno titolo nei grandi eventi storicizzati della Regione Calabria.

Un tassello importante per gli organizzatori, una significativa ripresa dell’attenzione sulla cultura a favore di iniziative di valorizzazione di tradizioni, saperi ed espressioni artistiche, a tutto vantaggio del territorio calabrese e di chi opera nel campo della promozione della cultura segno. Pensiero ripreso dal sindaco, Mimmo Lo Polito, “ una Calabria che sicuramente vuole affermarsi per quelle che sono le cose positive ma segno di un’attenzione che la Regione, ha in tutte quelle manifestazioni che mettono in luce le caratteristiche, le peculiarità , le capacità, le maestranze”. Il carnevale è per l’intera Calabria ha proseguito Lo Polito, una di quelle manifestazioni su cui puntiamo molto e dimostreremo che il trend è più che positivo e che la crescita è notevole”. L’evento è stato sottolineato con un brindisi augurale delle cantine “Ferrocinto” di Castrovillari.

Il primo atto ufficiale di questa grande manifestazione è stato espletato, mentre per conoscere il cartellone degli appuntamenti, spalmati in 10 giorni, si dovrà attendere la presentazione ufficiale prevista per giovedì 21 febbraio, alle 18 nella Villa Bonifati a Castrovillari.