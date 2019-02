Claudia Martino al campionato italiano assoluto karate kata di Asti

Buona la prova di Kata di Claudia Martino al Campionato Italiano di Karate individuale classe Assoluti svoltosi ad Asti - AT. L’atleta Crotonese dell’ASD Martial Kroton Ryu, continua a gestire positivamente i suoi impegni agonistici, dopo la prestigiosa medaglia di bronzo a squadre conquistata alla coppa Italia per regioni nel mese di gennaio, nel fine settimana tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, nella quale ha partecipato alla due giorni di gara nell’imponente struttura del Palasanquirico di Asti. In questa competizione hanno preso parte 213 atleti italiani (120 uomini e 93 donne) qualificati dopo aver superato le fasi regionali, mentre alcuni di essi hanno avuto accesso di diritto, a seguito dei risultati conseguiti l’anno precedente.

Claudia Martino, accompagnata dal karateka Giuseppe Martino nonché suo papà, ha concluso la sua gara nazionale all’undicesimo posto, dopo aver battuto al primo turno per 5-0 l’atleta Elena Bonanni proveniente dalla scuola di Terni “TR”, e aver ceduto il passo alla bravissima pluricampionessa Europea Carola Casale, del Centro Sportivo Fiamme Oro di Roma. Carola pur essendo giunta alla finale di pools, si è fermata davanti alla veterana mondiale Viviana Bottaro, sua collega, che apparteneva al Centro Sportivo Fiamme Oro Roma.

Questo le ha permesso di accedere ai ripescaggi per la medaglia di Bronzo. Complimenti alla nostra Claudia, sono le parole del maestro Francesco Bellino, che ha ben figurato nella gara più prestigiosa dell’anno della specialità del Kata Fijlkam. E’ stato un Campionato Italiano di levatura mondiale per la presenza di numerosissime atlete della nazionale Italiana Fijlkam, campionesse europee e mondiali appartenenti ai gruppi sportivi militari. Per la nota ben 93 Atlete, di cui tante campionesse Italiane ed internazionali hanno cercato di conquistare il podio, ma solo 4 sono salite sul podio di questa classe d’età Assoluti (18-36 anni).