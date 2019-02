Nascondeva una spada e un coltello in auto: denunciato 28enne

La scorsa notte, intorno alle 3, una pattuglia della Squadra Volante di Catanzaro ha notato la presenza di una Volkswagen Golf ferma pieno centro cittadino con giovane a bordo, identificato in A.T., 28enne di nazionalità marocchina in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

La tarda ora ha insospettito i poliziotti che hanno eseguito una perquisizione più approfondita scoprendo che nel mezzo, nella disponibilità del giovane, erano nascoste una spada in acciaio e un coltello da “pugno”.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e A.T. denunciato Autorità Giudiziaria per il reato di porto fuori dalla propria abitazione (senza giustificato motivo) di strumenti da punta e taglio.