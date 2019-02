Patente “facile” comprata sul web e mai arrivata. Pestano il truffatore e finiscono in carcere

Aveva versato diverse centinaia di euro ad un soggetto contattato via internet che gli aveva garantito la possibilità di conseguire una patente senza frequentare le lezioni presso la scuola guida. Nonostante l’esborso in denaro la patente però non arrivava e ad un certo punto anche il truffatore era sparito.

Così un giovane di San Giorgio Morgeto, G.L., di 22 anni, con l’aiuto di amici e parenti, ha deciso di farsi giustizia da sé ma la situazione gli si è rivoltata contro e sia lui che gli alti componenti della sua“banda” sono finiti in arresto poiché giudicati definitivamente responsabili dei reati di estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.

In particolare, il ragazzo si sarebbe dapprima recato con i suoi aiutanti presso l’abitazione del truffatore e di un suo complice e poi sarebbe scattata una brutale aggressione nelle vie del paese e nel tentativo di recuperare i soldi rubati.

La puntuale ricostruzione della vicenda da parte dei Carabinieri ha quindi consentito un esito processuale sfavorevole nei confronti del truffato e degli altri aggressori, con una condanna definitiva per tutti i fatti addebitati.

Gli arrestati: A.S., 41enne pregiudicato, G.L., 22enne, D.F., 28enne gravato da precedenti di polizia, V.L., 28enne con precedenti di polizia, e G.S., 59enne, tutti residenti a San Giorgio Morgeto, al termine delle formalità di rito, sono stati portati nella Casa Circondariale di Reggio Calabria, dove sconteranno una condanna dai 4 ai 5 anni.