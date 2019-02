Non mandano i loro bimbi a scuola: denunciati 18 genitori a Lamezia

La presenza di molti minori che girovagavano su via S. D’Ippolito di Lamezia Terme, in una fascia oraria che vedeva le scuole regolarmente aperte, ha insospettito gli agenti del Commissariato locale che coordinati dal Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, hanno piazzato un controllo in località “Ciampa di cavallo”, una delle aree più degradate della città.

Dagli accertamenti svolti presso il vicino Istituto Scolastico dall’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, è emerso che ben 9 bambini, iscritti alla scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2018/2019, non hanno mai frequentato le lezioni.

Identificati i 18 genitori dei predetti, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme perché responsabili dell’evasione scolastica dei loro figli.

Contestualmente è stata interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per i provvedimenti a tutela dei minori.