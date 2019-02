Fondazione Mab, dal lancio della notizia di ieri ecco i primi contributi

Bruno Congiustì ex sindacalista della Cgil, ha diffuso la notizia che sta balzando all’attenzione della stampa nazionale, della prossima apertura del primo museo sindacalista italiano, progetto su cui lui stesso sta lavorando e che nascerà a San Nicola da Crissa.

Ebbene sono giunte immediatamente le prenotazioni nelle prime sei ore dal lancio della notizia, apparsa ieri pomeriggio in cui lo stesso Congiustì invitava tutti i sindacati, grandi e piccoli, organizzati e spontanei italiani ed esteri a contribuire al progetto.

Intanto si è pronunciato uno scrittore che sta scrivendo un libro sul cosiddetto "Pacchetto Colombo" ed un sindacalista in pensione G.M. originario di Squillace ma residente in Francia ha promesso l'invio di documentazione e cimeli prodotti del suo sindacato negli scorsi 40 anni. E dalla Francia si attendono pure due autentici "gilet gialli" per essere esposti nel primo Mab-sindacale italiano.