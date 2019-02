Cgil e Filctem: “fallimento Sorical da superare, aperto confronto con Oliverio”

“Abbiamo chiesto l’apertura di un confronto sui temi del ciclo integrato delle acque e della depurazione al Presidente Mario Oliverio perché riteniamo che la gestione commissariale Sorical sia stata un fallimento, che va superato. Inoltre occorre chiarire la situazione di Aic che ancora non è percepita come la soluzione innovativa che si era proposta qualche anno fa nel riordino del settore e sistema”.

Così Angelo Sposato segretario Cgil Calabria e Francesco Gatto Segretario generale Filctem Calabria.

“Con i liquidatori non c’è più da fare alcun incontro, - battono i sindacalisti - perché hanno fallito la loro missione, aggravandola, e perché non sono nelle condizioni di garantire alcun confronto sui temi posti, nonché difettano di equilibrio e visione, perché hanno gestito Sorical con faziosità, imprudenza ed arroganza. La Calabria è una delle Regioni con più acqua nel Paese, ma paradossalmente ha le tariffe più alte e l’acqua in molte aree non è potabile. Sorical è immersa nei debiti ma continua ad essere un carrozzone, gestito in forma partitica e politica, che sforna consulenze e assunzioni, che sarebbe opportuno rendere pubbliche. Inoltre, ad oggi, non esiste un piano per preservare e rilanciare l’unica parte sana della Società che è costituita dalla professionalità maturata dai lavoratori”.

“È arrivato il momento di dire basta e porre fine a questo sistema anacronistico, deprecabile e da basso impero. Riteniamo superata questa struttura Commissariale e ci aspettiamo dal Presidente Mario Oliverio un atto di coraggio e una presa di posizione chiara e netta – closa nota - per superare questa gestione che sta portando divisioni e scarsi servizi ai cittadini”.