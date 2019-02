Vertice in Prefettura su “Le Castella”, delineato un crono programma

Nella mattinata di ieri si è svolta presso questa Prefettura una riunione, presieduta dal Prefetto, per approfondire la tematica del complesso monumentale “Le Castella” di Isola di Capo Rizzuto.

Nel corso dell’incontro, che ha registrato la partecipazione dei rappresentanti della Capitaneria di Porto, della commissione straordinaria del comune di Isola di Capo Rizzuto, dell’Agenzia del Demanio, del Polo museale della Calabria, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria, del Segretariato Regionale MIBAC e dell’Area Marina Protetta, è stata unanimemente condivisa l’esigenza di tutelare un bene che può essere considerato il simbolo della Calabria a livello nazionale e internazionale.

In tale ottica è stato delineato un cronoprogramma per consentire in tempi rapidi, stimati in circa un mese, la consegna del complesso monumentale di “Le Castella” al Polo museale della Calabria, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2014.

Il perfezionamento della consegna è solo uno dei tanti adempimenti necessari per la riapertura del complesso monumentale. La fruibilità del sito, infatti, soggiace altresì alla verifica strutturale dello stesso, sotto il profilo della sicurezza e dell’accessibilità, nonché all’identificazione di un concessionario cui affidare la gestione di alcuni servizi all’interno del museo.

Nondimeno il Prefetto ha sensibilizzato le parti sull’esigenza che venga garantita con ogni consentita solerzia la fruibilità del bene da parte dei cittadini e dei turisti, atteso l’approssimarsi della stagione estiva; periodo in cui il sito registra il più alto numero di visite.

A conclusione dell’incontro il Prefetto ha convocato nuovamente le parti per una nuova riunione, tra un mese in Prefettura, invitando i presenti, nelle more della definizione della procedura di consegna, ad approfondire la tematica per gli aspetti di rispettiva competenza e a porre in essere le attività preliminari per garantire la riapertura del complesso monumentale di “Le Castella”.