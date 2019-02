Tonia Stumpo (PO): “in Consiglio regionale nessuna traccia della doppia preferenza”

“Anche nella convocazione del Consiglio Regionale del 12 febbraio non vi è traccia della proposta di legge sulla doppia preferenza di genere. Ancora un'altra occasione mancata per il Consiglio Regionale Calabrese per mettersi in pari con la democrazia rappresentativa.

Così tuona una nota di Tonia Stumpo che aggiunge: “il 30 gennaio l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deliberava la legittimità della proposta dei Comuni circa la richiesta di approvazione della doppia preferenza di genere. Legittima sì, ma ancora non inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Regionale.

Insomma questo Consiglio Regionale, tutto insieme, che tanto non vuole questa norma di civiltà, sappia che l'iter dei comuni dovrà necessariamente concludersi in aula entro la prossima Primavera, se non si vuole anche violare lo statuto regionale”.