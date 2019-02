Villapiana: la commissione consiliare chiede a Iacucci chiarimenti sul Viadotto Saraceno

ommissione Consiliare Straordinaria

La Commissione Consiliare Straordinaria, presieduta dal Consigliere Ilaria Costa, affiancata dal Presidente del Consiglio Cittadino Michele Grande e dall’Assessore Stefania Celeste, costituitasi in seno al Consiglio Comunale del 23.01.2019, ed avente ad oggetto i lavori sul Viadotto Saraceno, sito sulla Strada Provinciale 253, ha scritto al Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci e al responsabile per i lavori pubblici e viabilità, per chiedere i motivi del ritardo dei lavori previsti e non ancora iniziati, nonostante la dichiarazione di apertura cantiere ne avesse determinato la ripresa per la prima settimana di febbraio.

La richiesta di spiegazioni in merito ai ritardi sull’inizio dei lavori è stata accompagnata da una serie di quesiti inerenti alle problematiche specifiche del Viadotto Saraceno, alla situazione attuale dell’iter burocratico di affidamento dei lavori, ai tempi previsti per l'inizio e per la fine dei lavori, alla possibilità di istituire un fondo di solidarietà per i commercianti della zona.

È stata anche richiesta una tempestiva comunicazione al momento dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e dei conseguenti passaggi e autorizzazioni, da parte degli enti interessati, finalizzati a completare la procedura, oltre ad una verifica, in contraddittorio tra le parti, previo sopralluogo, in merito alla possibilità di modificare la segnaletica verticale posta sulla strada provinciale e indicante l’interruzione del tratto viario, al fine di non inibire l’esercizio delle attività di impresa ai commercianti presenti sul tratto interessato.

Inoltre, al fine di ottimizzare i tempi e nell’ottica di una celere riapertura della strada, è stata sollecitata una verifica dello stato di sicurezza degli altri due ponti siti sulla strada provinciale.

“In sede di Consiglio Comunale, quando è nata la Commissione, abbiamo promesso ai cittadini che avremmo vigilato sui tempi e su quanto dichiarato dalla Provincia. Con questa richiesta di accesso agli atti e di spiegazioni stiamo procedendo in quella direzione e continueremo così finché i lavori saranno terminati e il Viadotto Saraceno sarà di nuovo transitabile. Tanto, e nulla di meno, dobbiamo ai cittadini del territorio”, ha dichiarato il Presidente della Commissione, Ilaria Costa.