Gettava chiodi sulle strade: 66enne denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti

A seguito di serrate indagini i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro sono riusciti a risalire e a denunciare per attentato alla sicurezza dei trasporti un 66enne di San Demetrio Corone, nel cosentino.

Il tutto ha avuto inizio qualche settimana fa, quando per le vie di San Demetrio Corone erano stati trovati decine di chiodi con una punta di oltre 1 cm gettati sul manto stradale e che avevano arrecato non pochi problemi agli a, diversi dei quali avevano forato le gomme delle proprie autovetture.

Diverse le denunce dei cittadini ai Carabinieri che si sono subito messi in moto ed a seguito di un’attenta perlustrazione della zona, supportata dalle auto civetta della locale stazione, il cerchio di indagine si è stretto intorno al 66enne, L.D., domiciliato nel comune cosentino ma residente in Germania.

I militari san demetresi hanno dunque fatto irruzione in casa dell’uomo e a seguito della perquisizione domiciliare, del tutto inaspettata da parte dell’interessato, sono riusciti a rinvenire e sequestrare un migliaio di chiodi della stessa tipologia di quelli sequestrati lungo le vie del centro cittadino, che si trovavano in bella vista all’interno di un contenitore di plastica sopra la credenza del soggiorno.

Sul possesso del barattolo di chiodi, non in commercio in Italia e probabilmente provenienti dalla Germania, l’uomo non ha dato valide spiegazioni ai militari che sono però riusciti ad appurare che tra l’uomo ed alcuni abitanti del posto vi erano stati dei diverbi e dunque il materiale era stato gettato sull’asfalto proprio nelle vicinanze delle abitazioni dei “nemici” per vendetta.

L’uomo è stato quindi denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti alla Procura della Repubblica di Castrovillari.