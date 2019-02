Scontro frontale tra tir e auto sulla statale 18, un morto e un ferito

Un morto e un ferito. È il bilancio dell’incidente stradale verificatosi sulla statale 18 Tirrena Inferiore all’altezza di Amantea. Per cause in corso di accertamento un tir e un’automobile si sono scontrate, provocando il ferimento di una persona e il decesso di un'altra.

Al momento il tratto di strada è stato interdetto al traffico per permettere al personale dell'Anas di rimuovere i mezzi coinvolti e per ripristinare la circolazione. Sul posto sono inoltre intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e il personale del 118 per prestare le prime cure.