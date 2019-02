Controlli nel catanzarese: ritrovati gioielli rubati

Monili in oro e argento e alcuni orologi, il tutto del valore complessivo di circa 8mila euro, sono stati trovati durante un controllo dai carabinieri di Catanzaro Santa Maria nel locale autoclave di un palazzo di viale Isonzo.

I militari hanno infatti scovato i gioielli nascosti dentro una federa e poi risultati rubati durante un furto dello scorso 2 febbraio in un’abitazione dello stesso quartiere. La refurtiva, riconosciuta dall’incredulo proprietario, è stata restituita.

Le attività rientrano nei servizi effettuati dai carabinieri di Santa Maria, Lido e Borgia, con la collaborazione dei colleghi delle altre stazioni dell’hinterland catanzarese.

Durante le stesse attività i militari della Sezione Radiomobile hanno accertato che una donna, sottoposta ai domiciliari in traversa Isonzo, non si trovava in casa al momento del controllo. Per questo motivo la stessa, poi rintracciata, è stata arrestata per il reato di evasione.

Infine, i posti di blocco da parte di più equipaggi, hanno consentito di monitorare tutti i transiti sospetti, indentificando più di 100 persone e procedendo alla contestazione di parecchie violazioni al codice della strada, alcune piuttosto gravi come la guida senza patente poiché mai conseguita, la mancata copertura assicurativa e revisione.