Geologi: Corso Itinerante Specialistico a Feroleto

Nei giorni scorsi, a Feroleto Antico, si è tenuto un incontro sul tema “Corso Itinerante Specialistico di Approfondimento sulle NTC 2018”. L’incontro, promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e dall’Ordine Regionale della Calabria (ORG), in collaborazione con il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi ed il Centro di GeoTecnologie Università di Siena (CGT), rientra tra le numerose iniziative formative che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria sta promuovendo da quando si è insediato, in sinergia con il CNG e la Fondazione Centro Studi CNG.

L’evento si proponeva di analizzare gli aspetti geologici, geotecnici e sismici contenuti nelle NTC 2018 e le novità introdotte dalla Circolare Applicativa, fornendo ai partecipanti elementi di riflessione per una corretta applicazione delle norme. Le NTC – è utile ricordare ai lettori - contengono le regole di riferimento per la progettazione e realizzazione di strutture nuove e per l'adeguamento di quelle esistenti, per la prevenzione e la sicurezza.

Il corso è stato tenuto dal Prof. Eros Aiello, geologo, docente presso il Centro Geotecnologie dell’Università di Siena (CGT) ed ha visto la partecipazione attiva di oltre 200 professionisti.

I lavori sono stati introdotti dal Presidente dell’Ordine dei Geologi Dott. Alfonso Aliperta, il quale ha riferito in merito al lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo dal Consiglio, soffermandosi sull’importanza delle Norme Tecniche nell’ambito di una sicura progettazione geologica ma anche evidenziandone gli elementi di critica che hanno indotto il CNG e 13 Ordini Regionali (tra cui quello della Calabria) a presentare ricorso al TAR del Lazio.

Lo stesso ha sottolineato l’importanza della formazione per il professionista contemporaneo ed ha auspicato una maggiore sinergia con l’Università in modo da consentire di formare adeguatamente i professionisti del futuro.

Sono intervenuti il Prof. Fabio Scarciglia, Professore del DiBEST Università della Calabria che ha portato i saluti del Prof. Salvatore Critelli Presidente del Corso di Laurea in Scienze Geologiche il quale si è soffermato sull’importante sinergia che nell’ultimo anno ha visto l’O.R.G. e l’Università della Calabria attivarsi attraverso nuove proposte finalizzate al miglioramento del Corso di Laurea in Scienze Geologiche ed alla formazione di geologi sempre più preparati ad affrontare la libera professione, una volta terminato il ciclo di studi, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.

Il Dott. Francesco Fragale, Segretario del Centro Studi CNG ha portato i saluti del Presidente Fabio Tortorici, e si è soffermato sull’importante sinergia tra la Fondazione e l’Ordine Regionale che ha consentito l’organizzazione, in Calabria, di corsi professionalizzanti di elevato valore scientifico.

Il Vicepresidente del CNG Vincenzo Giovine ed il Segretario CNG, nel porgere i saluti del Presidente Francesco Peduto, assente per impegni istituzionali, si è soffermatos ulle motivazioni tecniche che hanno spinto il CNG ad impugnare le NTC 2018, norme che non rappresentano un esempio avanzato di quella cultura geologica della prevenzione e della sicurezza sempre più importante nel nostro Paese.

Il relatore, Prof. Eros Aiello, ha esposto in modo dettagliato le novità apportate dal DM 17.01.2018 (NTC 2018), sia sotto l’aspetto geologico che ingegneristico, ribadendo l’inadeguatezza di alcune parti delle norme ed evidenziando le criticità esistenti per un errato approccio alla progettazione geologica.

Al termine della lectio magistralis, un lungo dibattito ha visto protagonisti i partecipanti i quali hanno approfittato della presenza del Prof. Eros Aiello per entrare nel merito di problematiche legate all’applicazione delle NTC. Ha chiuso i lavori il Presidente dell’Ordine dei Geologi ringraziando il relatore per l’eccellente lavoro svolto, gli intervenuti tutti, ribadendo l’importanza di questi corsi in quanto rappresentano un’occasione di formazione ed informazione professionale.