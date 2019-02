Sicurezza: al via il progetto “Plate Check” della Polizia stradale

Incrementare la sicurezza stradale riducendo i veicoli che viaggiano senza copertura assicurativa e con revisione scaduta rappresenta il cuore del progetto “Plate Check”, realizzato dalla fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato.

Nell’ambito di tale progetto, la Sezione Polizia Stradale di Catanzaro è stata dotata del dispositivo denominato “Street Control” che, grazie ad una sofisticata telecamera, è in grado di leggere 100 targhe al secondo. I dati dei veicoli vengono quindi visualizzati su un tablet gestito dagli Agenti che, con un collegamento alla banca dati della Motorizzazione, in tempo reale potranno verificare se il veicolo “fotografato” è provvisto di regolare copertura assicurativa e revisione in regola. Il progetto avrà durata triennale e sarà attivo su tutto il territorio nazionale.

In fase operativa, gli Agenti posizioneranno l’apparecchiatura al fine di rilevare i passaggi dei veicoli in transito. Un segnale emesso dal dispositivo allerterà l’operatore del passaggio di un mezzo privo di revisione o assicurazione, ovvero ricercato perché rubato. A valle del dispositivo di controllo verranno posizionati altri operatori di polizia che provvederanno al fermo dei veicoli segnalati e si precederà normativamente.

Con la conversione in Legge del Decreto 23 ottobre 2018 nr. 119 sono state inasprite, a far data dal 19 dicembre 2018, le sanzioni previste per chi circola privo di copertura assicurativa. Oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida (10 per i neopatentati), nel caso in cui lo stesso soggetto venga nuovamente sorpreso a circolare con un veicolo privo di copertura assicurativa, verrà immediatamente sospeso il titolo di guida.

L’uso del dispositivo consentirà inoltre di contrastare il fenomeno legato alla circolazione di veicoli già sottoposti al provvedimento di sequestro (affidati in custodia al proprietario in attesa della confisca), in caso di abusiva circolazione, nei casi individuati verrà revocata immediatamente la patente del custode ed il veicolo verrà trasferito di proprietà al soccorso stradale convenzionato.