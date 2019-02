Auto e scooter incendiate nel catanzarese, indagano i carabinieri

Una Fiat Punto e due scooter andati a fuoco, un seconda auto, un’altra Punto, che ha invece riportato dei danni a causa delle fiamme.

Questo il bilancio di un incendio divampato in via San Bartolomeo, nella frazione Simeri del comune di Simeri Crichi, che intorno all’una della notte scorsa ha necessitato dell’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina

Le auto e gli scuter erano tutti parcheggiati in un cortile che si trova tra delle palazzine popolari e l’arrivo dei vigili ha consentito di spegnere le fiamme e metterli in sicurezza.

Quanto alle cause ancora è tutto da chiarire: i pompieri e i carabinieri, arrivati anch’essi sul posto per le relative indagini, non hanno per ora riscontrato elementi utili per definire con chiarezza l’origine del fuoco. Non viene comunque esclusa nessuna ipotesi.