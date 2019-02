Omicidio Fiorillo, chiuso il cerchio: arrestati altri due giovani

Altre due persone sono finite in carcere con l’accusa di essere coinvolti nell’assassino di Francesco Fiorillo, il 45enne crivellato con sette colpi di pistola in Contrada Suriani, Frazione Longobardi di Vibo Valentia, la sera del 15 dicembre del 2015 (LEGGI).



Ad eseguire l’arresto - nell’ambito dell’operazione denominata Match Point - è stata la Squadra Mobile del capoluogo calabrese, dopo gli sviluppi delle indagini sull’omicidio condotte insieme allo Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, sotto il coordinamento della Procura locale.

Gli investigatori ritengono dunque di aver oggi chiuso il cerchio sulla tragica morte di Fiorillo, fermando stamani i due giovani a cui si è arrivati dopo delle altre e approfondite indagini svolte sia con tecniche tradizionali che anche con i moderni metodi scientifico-forensi, che avrebbero consentito di acquisire degli importanti elementi di responsabilità a carico di entrambe i ragazzi.

Già nel marzo dello scorso era stato arrestato uno dei presunti responsabili, il 26enne Antonio Zuliani (LEGGI), incastrato, secondo gli inquirenti, delle tracce di Dna presenti su un paio di guanti in lattice ritrovati allora sulla scena del crimine, a distanza di una ottantina di metri dalla casa della vittima e lungo la via di fuga che si presume sia stata usata dai killer.

IL DELITTO

Fiorillo venne crivellato con diversi colpi di pistola calibro 7.65 e calibro 9 davanti al cancello di un podere ed il corpo fu trovato disteso sul retro della sua Fiat Uno.

Già dai primi rilievi gli investigatori ritennero che il commando fosse composto da almeno due persone che, nascoste tra la vegetazione circostante, sarebbero uscite allo scoperto e fatto fuoco una volta giunto il 45enne.

IL MOVENTE

Le indagini condotte per ricostruire tanto la dinamica ma soprattutto il movente del suo assassinio, poi, hanno portato gli investigatori a ritenere che Fiorillo possa essere stato ucciso per una vendetta per le sue presunte tendenze pedofile.

Durante le investigazioni sull’omicidio, infatti, grazie anche alle intercettazione, era stato scoperto un vasto giro di prostituzione minorile a Vibo (LEGGI) che, nel novembre del 2016 - nell’ambito di un’altra operazione, la “Settimo Cerchio” – avevano portato all’arresto di tre persone: un bulgaro 28enne, un pensionato e un prete, don Felice La Rosa, parroco di Zungri.

Secondo la Procura di Catanzaro, che ha mosso l’accusa nei loro confronti dei tre, il bulgaro in cambio di denaro avrebbe offerto al sacerdote e all’anziano le prestazioni sessuali di un minorenne (LEGGI).

I dettagli sull’arresto di oggi saranno forniti dagli inquirenti durante una conferenza che si terrà alle 10 presso la Questura di Vibo Valentia, con i magistrati titolari dell’inchiesta e gli investigatori del caso.