Agriturismo in fiamme a Mongiana, a fuoco del materiale combustibile

I vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno sono dovuti intervenire, verso le 19,30 di stasera, a Mongiana dove un incendio ha interessato un agriturismo della zona.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento e le fiamme hanno interessato del materiale combustibile all’esterno del locale e si stavano per propagare al tetto in legno.

L’arrivo dei proprietari prima e dei pompieri immediatamente dopo ha impedito che il fuoco raggiungesse il locale.