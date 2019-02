Teatro Rossosimona, venerdì a Crotone la ripresa di “Senza Meraviglie”

Lindo Nudo, Stefania de Cola

Ha ottenuto grandi consensi anche a Roma, all’Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti dove è andato in scena lo scorso 31 gennaio, lo spettacolo “Confessioni di un masochista”, di Roman Sikora, coprodotto da Teatro Rossosimona e Primavera dei Teatri. Una ripresa che ha fatto seguito al sold out del 19 gennaio, durante il quale Francesco Aiello, interprete principale e regista, Alessandro Cosentini e Francesco Rizzo hanno conquistato la platea del Teatro Auditorium dell’Università della Calabria.

Ha avuto ottimi riscontri anche “Pomice”, racconto in musica e parole scritto e interpretato da Luigi Marino, con Noemi Caruso e Alessandra Ciniglia, in scena al Piccolo Teatro Unical lo scorso 27 gennaio, nuova produzione del 2019.

Le attività della compagnia guidata dall’attore e regista Lindo Nudo, consolidato il traguardo dei venti anni, proseguono con altre due riprese.

Venerdì 8 febbraio alle 21.30 il Teatro della Maruca di Crotone ospiterà la pièce “Senza Meraviglie”, monologo interpretato e diretto da Stefania De Cola su testo di Raffaele Aiello che prendendo spunto dalla definizione scientifica di aura emicranica incontra il pensiero del neurologo Oliver Sacks per approdare al fantasioso romanzo di Lewis Carroll “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”. Le incursioni nell’immaginario letterario fungono da sostegno alla narrazione della vicenda umana di una donna nelle diverse fasi della sua vita, dall’infanzia alla giovinezza degli studi universitari sino alla maturità.

Nuova replica anche per “Rock Oedipus”, il 23 febbraio alle 21 al Teatro Tip di Lamezia, nella sezione “fuoriNORMA”. Scritto, diretto e interpretato da Manolo Muoio, accompagnato sulla scena dal musicista Luca Pietramala, è uno spettacolo ricco di citazioni e rimandi che mette in luce le qualità di physical performer di Muoio, collaboratore di Teatro Rossosimona sin dagli esordi della compagnia. La pièce ha ottenuto consensi anche all’estero, durante la partecipazione all’Italian Theater Festival “In Scena” di New York.

Tutti gli spettacoli vanno ad inserirsi nella sezione delle attività di Rossosimona dedicate alla promozione di giovani autori e registi per favorire il ricambio generazionale e la diffusione di una specifica e ampia cultura teatrale.

Teatro Rossosimona è compagnia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione dal 2003 (L.R. n. 19/2017) e nel 2004 ha ottenuto il riconoscimento della Regione Calabria come compagnia professionale.