Procura di Crotone. In pensione il responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria

Vincenzo Precone

La Procura di Crotone perde un pezzo importante per la sua attività quotidiana: da oggi va difatti in pensione Vincenzo Precone, Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza che è stato fino ad oggi al comando della Sezione di Polizia Giudiziaria.

Arruolatosi giovanissimo nelle Fiamme Gialle, Precone nell’arco della sua vita professionale ha ricoperto svariati incarichi di livello. Ha iniziato la sua carriera nel Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Palermo, nella 1a Sezione Speciale, fortemente impegnata nella lotta alla criminalità organizzata, dove si è cimentato nelle cosiddette “grandi verifiche fiscali” oltre che in delicate attività di polizia giudiziaria, per poi approdare presso la sezione aliquota della Guardia di Finanza della Procura di Catanzaro come sottufficiale addetto.

Durante la permanenza presso nella del capoluogo di regione ha volto con grande diligenza e professionalità investigazioni di notevole rilievo, in tutti i settori, e alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria, ottenendo risultati eccellenti con il plauso dell’Autorità Giudiziaria e della Gerarchia Militare.

Successivamente, nel febbraio del 1999, dopo un relativo concorso è divenuto il responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura pitagorica e nel periodo in cui era distaccato, sia a Crotone che a Catanzaro, ha addirittura ricoperto l’attività di Pubblico Ministero in udienza, riscuotendo l’apprezzamento della magistratura penale.

Sempre durante il lungo periodo nel capoluogo ionico ha ricevuto lusinghieri giudizi sulle sue qualità professionali, divenendo un sicuro punto di riferimento del Procuratore e dei Pubblici Ministeri.

Un investigatore dalla grandissima affidabilità, capacità e dedizione, al quale gli inquirenti affidato incarichi delicatissimi, in un rapporto di piena fiducia e sempre conclusi in maniera eccellente.

I colleghi - a tutti i livelli - lo descrivono come una persona dal carattere mite e gentile che uniti alla sua grande capacità professionale, gli ha consentito di assumere, tra il personale delle Sezioni di PG ed anche all’interno dell’intera Procura crotonese, una posizione di grande rilievo, sempre utilizzata per l’armonico svolgimento delle attività istituzionali ed il miglioramento del benessere e della coesione tra tutti i dipendenti.

Tratti di una personalità, insomma, che ha saputo conquistare l’affetto e la stima non solo dei magistrati, ma anche di avvocati, Forze di Polizia e rappresentanti degli Enti esterni.

Precone è stato anche insignito della croce d’argento e di quella d’oro per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza ed è stato proposto dal Procuratore della Repubblica per la concessione dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Dagli uffici giudiziari del capoluogo pitagorico tutti hanno voluto far sentire la propria voce, in questa occasione, per formulare i propri auguri al Luogotenente da oggi in pensione, ma soprattutto hanno voluto ringraziarlo per il suo “brillante” e “costante operato a beneficio della comunità”.