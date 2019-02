Sorprese su treno ubriache e senza biglietto, denunciate due donne

Due donne che viaggiavano a bordo di un treno regionale in moto lungo la tratta Melito Porto Salvo-Paola sono state denunciante per interruzione di pubblico servizio.

Il tutto risale alla serata di sabato scorso, 2 febbraio, quando entrambe, C.I. di 36 anni, e L.R.C. di 57, entrambe residenti nella provincia di Catania, hanno iniziato a creare agitazione e spaventato sul convoglio.

La più giovane, in evidente stato di ebbrezza, avendo necessità di andare in bagno, spazientita per l’attesa, ha anche iniziato a battere i pugni contro la porta e ad imprecare senza ritegno.

Il servizio era occupato dall’altra donna, che vi si era barricata per sottrarsi al controllo del capotreno, dato che era senza biglietto.

Allertate proprio dal capotreno due pattuglie della Polfer della Sezione di Villa San Giovanni, poco dopo, sono salite a bordo ed hanno fermato le due nei pressi della Stazione di Bagnara Calabra.

Nonostante la resistenza, le donne sono state sottoposte a controllo sanitario da un medico giunto sul vagone e poi sono state trasferite negli uffici della Sezione di polizia per gli accertamenti di rito.

Per entrambe è stata formalizzata la denuncia e L.R.C è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità personale.