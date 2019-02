Rubano rame da pali telefonici: arrestati in due a Lamezia

Con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio sono finiti in manette due uomini a Lamezia Terme.

Glia agenti della Polizia Stradale di Catanzaro hanno sorpreso nei pressi della SS18 i due, entrambi di etnia rom, mentre erano intenti a caricare, nel cassone di un camioncino, cavi per telecomunicazione, con evidenti segni di tranciatura, e, accanto al veicolo, hanno notato altre quattro matasse di cavi di rame, pronte per essere caricate.

I poliziotti, insieme a personale dell'unità operativa di polizia giudiziaria della sottosezione della Polizia stradale di Lamezia Terme, nel frattempo giunto sul posto, hanno accertato che, nelle immediate vicinanze, erano stati abbattuti cinque pali in legno ed uno in resina, dai quali erano stati rimossi, complessivamente, circa 1500 metri lineari di cavo in rame, utilizzati per la linea telefonica di alcune aziende della zona industriale di Lamezia Terme.

Come riferito successivamente da un tecnico della Telecom, nella stessa mattinata, si era registrata un'interruzione della linea telefonica su tutta la zona. I sospetti sono caduti sui due uomini controllati e a bordo del mezzo è stata trovata, tra i cavi appena caricati, una tronchesina verosimilmente utilizzata per il taglio degli stessi.

I due uomini, con precedenti specifici, sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione del Pm di turno, sono stati associati nella casa circondariale di Catanzaro.