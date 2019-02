Sequestrata fabbrica abusiva di pellet nel cosentino: denunciati i proprietari e un dipendente

Avevano trasformato la loro azienda agricola in una fabbrica abusiva di pellet ma la cosa non è sfuggita ai Carabinieri forestali di Montalto e Cerzeto che si sono recati in località "Pezze" nel comune di Torano Castello, nel cosentino, ed hanno scoperto l’imbroglio”

L'azienda, - secondo quanto riscontrato dai militari - risultava autorizzata per la coltivazione di castagne e silvicoltura ma era stata trasformata in una vera e propria fabbrica per la produzione di pellet, con tanto di impianti e materiali necessari per tale attività ma senza alcuna autorizzazione.

All'interno sono stati rinvenuti, confezionati, 5,5 tonnellate di pellet suddivise in 290 sacchetti sulla cui etichetta era riportato la scritta "puro legno di faggio", ed altri sacchetti privi di indicazioni e contenenti segatura di natura mista e cippato di legname di altre essenze meno virtuose per le loro relative qualità.

Oltre al sequestro dell'impianto di produzione e del materiale rinvenuto è scattata la denuncia per i due proprietari e del loro dipendente per frode commerciale e emissione in atmosfera senza autorizzazione.