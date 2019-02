Sorpreso a chiacchierare fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato

Era sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione ma tre giorni fa gli Agenti della Squadra Volante di Catanzaro lo hanno trovato fuori casa, intento a parlare con il fratello in tutta tranquillità.

Così un 50enne catanzarese, B. C., con l’obbligo di trattenersi in modo continuativo nel luogo di abitazione e di non allontanarsi senza le dovute autorizzazioni, è finito nuovamente in arresto.

Dagli immediati accertamenti è emerso che l’uomo era recidivo poiché aveva già violato la detenzione domiciliare a dicembre dello scorso anno ed era stato deferito per il reato di evasione all’Autorità Giudiziaria.

Considerando i precedenti dell’uomo e la flagranza di reato accertata dai poliziotti, B.C. è stato tratto in arresto e condotto su disposizione del P.M di turno nella sua abitazione.

Nell’udienza di convalida è stato confermato l’arresto e disposto la prosecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.