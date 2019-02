Esce di casa nonostante i domiciliari: arrestato 31enne a Isola

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 31enne del luogo ritenuto responsabile di evasione dal regime degli arresti domiciliari, al quale era sottoposto.

Sottoposto a normale controllo dei militari, il giovane non è stato trovato in casa, ma rintracciato successivamente per le vie cittadine.

Terminate le formalità di rito, il 31enne è stato sottoposto nuovamente alla medesima misura presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.