Attacco informatico contro Basta vittime sulla 106. Hackerato gruppo facebook

L’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” è stata oggetto di un attacco informatico. L’azione è stata messa in atto da un pirata informatico che ha hackerato il gruppo Facebook “Basta Vittime Sulla S.S.106”, organo ufficiale dell’Associazione che, in un solo giorno della scorsa settimana, è passato da 103.302 iscritti agli attuali 78.176. Il cyber attacco ha, infatti, eliminato dal Gruppo ben 25.035 iscritti.

Per fortuna i volontari dell’Associazione che gestiscono il Gruppo hanno avuto modo di rendersi conto immediatamente di ciò che stava accadendo ed hanno subito aperto una segnalazione a Facebook che ha provveduto ad interrompere l’attacco effettuato in violazione delle norme e dei comportamenti stabiliti dal famoso social network.

Tuttavia, l’Associazione ha ricevuto una comunicazione definitiva e chiara da Facebook nell’ambito del quale viene confermato il cyber attacco e viene altresì determinata la chiara illecita azione a danno del Gruppo e, quindi, dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Il Direttivo dell’Associazione in queste ore valuterà l’intenzione di avviare o meno una azione legale mediante una regolare denuncia alla Polizia Postale al fine di riuscire ad individuare la responsabilità e la paternità dell’accaduto. In un primo momento, infatti, il Direttivo dell’Associazione aveva immaginato che quanto accaduto era da ricondurre all’azione di Faceboolk che, proprio nel mese di gennaio, è intervenuto con importanti modifiche ai Gruppi e, tra queste, il ridimensionamento del numero degli iscritti con l’eliminazione degli utenti inattivi.

Tuttavia, questa ipotesi si è dimostrata subito poco credibile perché il numero degli iscritti al Gruppo era costantemente in ribasso nel corso delle ore mentre Facebook si è adoperata con una riduzione istantanea ma anche perché dai dati statistici del Gruppo gli amministratori hanno osservato che gli utenti inattivi sono molto meno dei 25.035 eliminati.

“Quanto accaduto – dichiara Fabio Pugliese Presidente dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” – non rappresenta un danno tanto per l’Associazione ma è in particolare un danno per gli oltre 25.000 cittadini che seguivano il Gruppo ed ora – contro la loro volontà – sono stati eliminati. Soprattutto, costituisce un danno enorme nei confronti di una battaglia e di una causa che viene ora indebolita: non potremo più dire che oltre 100.000 cittadini seguono il Gruppo dell’Associazione”.

“Spero e confido – conclude Pugliese – che simili atti non vengano mai più a ripetersi in futuro e, soprattutto, mi auguro che molti cittadini da oggi aiutino l’Associazione a ripopolare il nostro Gruppo perché ritengo e sono convinto che, al di là di tutto, è molto importante essere informati su tutto ciò che accade sulla S.S.106”.